Vidéo. L’administration numérique, un impératif pour le Maroc de demain

Pour sa quatrième édition, Les débats de La Vie éco ont choisi une thématique de grande importance et aux multiples enjeux : la digitalisation des services publics. Bénéfique à la fois aux entreprises, aux investisseurs qu’aux citoyens, le chantier de la digitalisation de l’administration marocaine a entamé sa mue il y a quelques années et des avancées notables ont été réalisées à ce jour.

Pour les mettre en avant et surtout déceler les principaux défis pour une véritable transformation digitale du secteur public, La Vie éco a invité 5 intervenants de choix : Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Aboubakr Himeur, directeur de la facilitation, du système d’information et de la stratégie au sein de la DGI, Younes Ouahid, directeur de l’organisation et système d’information de l’Agence nationale de la conservation foncière, Hassan Belkhayat, président de la Commission Écosystème Tech de la CGEM, et Mohammed Essaidi, vice-président de l’AUSIM.

Des invités de marque, issus des secteur public et privé, qui ont enrichi le débat et qui n’ont pas manqué de mettre le doigt sur les contraintes qui pourraient freiner l’ambition du Maroc de devenir la future Digital Nation africaine.