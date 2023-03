Vidéo. Industrie pharmaceutique: Pharma 5 inaugure sa Smart Factory

Située à Casablanca, dans la zone industrielle de Oulad Salah à Bouskoura, la nouvelle usine qui s’étend sur plus de 12.000 m2 a nécessité un investissement de plus de 300 millions de dirhams.

Le Groupe Pharma 5 a procédé, ce mardi 21 mars, à l’inauguration de la Smart Factory, première usine pharmaceutique 4.0 en Afrique, en présence de Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement.

La Smart Factory permet désormais au Groupe Pharma 5 de multiplier par 5 ses capacités de production, tout en assurant une traçabilité de l’ensemble des processus de production. Et ce grâce aux outils de monitoring à distance et en temps réel installés dans tous les compartiments de l’usine, construite selon la technique Shell Building : gestion des flux liquides, gestion de la qualité de l’air, de pression, d’humidité, de température permettant d’assurer la «Data Integrity».

Pour Mia Lahlou-Filali, Directrice Générale du Groupe Pharma 5 «cette nouvelle unité industrielle est une contribution significative au chantier royal de généralisation de l’assurance maladie obligatoire et de la garantie de la souveraineté sanitaire nationale. Le médicament générique Made in Morocco est en effet une composante majeure des soins dont bénéficient déjà des millions de nos compatriotes».

Lors de la cérémonie d’inauguration de la Smart Factory, un protocole d’accord a été signé entre Pharma 5 et le ministère de la Santé et de la Protection sociale. «L’accord que nous entérinons aujourd’hui concerne la création de nouvelles unités de production d’injectables, de biotechnologies, de nouvelles formes galéniques et de recherche et développement dans des nouvelles aires thérapeutiques» explique Mia LahlouFilali. Et de poursuivre : «Pharma 5 s’engage ainsi à investir pas moins de 300 millions de dirhams à l’horizon 2027 et de créer un minimum de 300 emplois directs».

Outre la présence effective du Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, cette inauguration fût également marquée par la présence d’une importante délégation ministérielle composée notamment de Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection Sociale ; Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences ; et de Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques.

Avec plus d’un milliard d’unités produites en 2022, Pharma 5 est aujourd’hui leader des médicaments génériques au Maroc et à l’export vers plus de 40 pays, se hissant ainsi à la 7ème place sur le marché africain qui ne compte pas moins de 1.200 acteurs internationaux.