Vidéo. Akhannouch préside le forum régional des élus du RNI à Fès 

Les forums des élus dans les régions constituent une étape essentielle pour accompagner le processus de développement des collectivités territoriales.

M. Akhannouch, qui intervenait samedi à Fès lors du forum régional des élus du RNI à Fès-Meknès, en présence des membres du bureau politique, des dirigeants et des parlementaires du parti, a indiqué que ces rencontres régionales, lancées au début de l’année dans la ville de Tanger, constituent une véritable opportunité pour les élus du parti dans la région en vue de présenter leurs propositions et idées et d’expliquer les différents défis et enjeux auxquels ils sont confrontés aux niveaux local et régional.



Il a ajouté que les forums régionaux constituent un mécanisme de communication de proximité avec les instances élues, dans le but de recueillir des suggestions et des recommandations, d’écouter leurs attentes et contraintes et ainsi former une vision claire que le parti s’efforcera de défendre au niveau national.



Le président du RNI a mis l’accent sur l’importance pour les élus “d’être proches des citoyens, d’être à l’écoute de leurs problèmes et de leurs attentes et d’oeuvrer pour leur trouver des solutions immédiates et rapides, dans le respect des valeurs de démocratie, de transparence et d’intégrité”.



Il a également évoqué les efforts déployés par toutes les composantes du gouvernement pour mettre en œuvre les chantiers et programmes de développement, dont ceux relatifs à la protection sociale en application des hautes directives du Souverain, ainsi que les autres programmes relatifs à l’aide sociale directe, qui vont contribuer au renforcement des piliers de l’État social.



M. Akhannouch a relevé que le gouvernement continue de mettre en œuvre avec détermination son programme malgré les défis au niveau mondial (tensions géopolitiques et changements climatiques) ou national, notamment le séisme d’Al Haouz, en soutenant de nombreux secteurs tels que la santé et l’éducation.



Il a rappelé à cette occasion les potentialités de la région Fès-Meknès dans plusieurs domaines, soulignant que de nombreuses entreprises internationales de l’aéronautique ont choisi d’investir dans la région grâce à l’excellent travail accompli par le gouvernement pour encourager les investissements.



Dans ce contexte, il a noté que les nuitées dans la ville de Fès ont connu un développement de 38%, grâce aux efforts déployés par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire et le ministère des Transports et de la Logistique, mettant l’accent sur la nécessité de développer l’offre hôtelière et de mobiliser les énergies, en perspective de la Coupe du monde 2030, qui sera organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.



M. Akhannouch a également relevé que le projet du “Bassin du Saiss” permettra d’irriguer environ 10.000 hectares, d’économiser l’eau et de valoriser l’agriculture, ce qui permettra d’augmenter les revenus des agriculteurs, d’attirer les investissements et de développer les industries d’exportation dans le domaine agricole.