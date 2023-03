Vidéo. Akhannouch : Le gouvernement a consacré 3,4 milliards de dirhams aux projets de développement de la région Drâa-Tafilalet

Intervenant à cette occasion, le président du RNI, Aziz Akhannouch, a souligné que les instances élues au niveau des régions, quel que soit leur niveau, constituent “un maillon essentiel et important pour soutenir la démocratie locale et garantir une bonne gestion de la chose publique”.

Akhannouch a souligné, dans le même contexte, que le gouvernement a consacré des fonds estimés à 3,4 milliards de dirhams à la réalisation de projets de développement portant sur le désenclavement du monde rural et la mise à niveau des infrastructures de santé et de l’éducation dans la région de Drâa-Tafilalet.

Il a relevé que son parti œuvre à doter Drâa-Tafilalet de projets de développement visant à mettre à niveau cette région, rappelant que 676 jeunes y ont bénéficié du programme “Forsa” et 5.700 autres du programme “Awrach”.

Le président du RNI a, par ailleurs, mis en exergue les grandes potentialités touristiques et cinématographiques de la région de Drâa-Tafilalet qui doivent être valorisées et exploitées pour leur permettre de contribuer à la création de postes d’emploi et à attirer davantage de touristes.