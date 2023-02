Vidéo. Raid Sahraouiya : Top départ pour la 9ème édition 

Avec la participation de 50 équipes féminines marocaines et étrangères, cet événement incontournable de la ville de Dakhla et de sa région va durer jusqu’au 11 février 2023.

Cette 9ème édition promet aux participantes une aventure sportive, humaine et culturelle qui combine, durant les 6 jours, le Trail de nuit, le VTT, la course à pied, la course d’orientation, le canoë, des épreuves surprises ainsi que des actions sociales.

Placé sous le thème de la paix et la solidarité, le raid Sahraouiya sera aussi une occasion pour mettre en lumière les actions menées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dans le cadre de la campagne menée sur les réseaux sociaux, sous le signe de Stayunited, une invitation à l’émancipation féminine, un message porté par toutes les Sahraouiyates, toutes unies pour la promotion des droits de la femme.

Cette aventure va permettre aussi aux organisateurs de sensibiliser les concurrents aux pratiques culturelles du Maroc et d’inscrire le patrimoine sahraoui comme partie intégrante de l’aventure, à travers notamment les repas traditionnels proposés, les animations mais aussi et surtout les rencontres avec les populations locales.