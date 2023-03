Nouveauté : Création d’une Commission technique de l’arbitrage au Maroc (vidéo)

Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), réuni lundi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, a décidé de former une Commission technique de l’arbitrage qui remplacera la Commission centrale d’arbitrage et qui regroupera des représentants de toutes les ligues nationales.

Selon un communiqué de la FRMF, il a été également décidé de mettre fin aux missions de la Direction nationale de l’arbitrage et que chaque Ligue nationale statuera sur ses propres dossiers disciplinaires à travers des commissions juridictionnelles compétentes.

Concernant l’unique point de l’ordre du jour de cette réunion, à savoir la restructuration des Commissions de la FRMF, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a souligné qu’en raison du caractère diversifié des missions et des champs d’action de la Fédération (compétitions africaines et stages de préparation), les Ligues nationales sont appelées à assumer leurs responsabilités.

Les compétences de la FRMF porteront désormais sur les infrastructures, la formation et le développement du football, les sélections nationales et les relations internationales, précise le communiqué.

Au début de cette réunion, M. Lekjaa a adressé au nom des membres du Comité directeur et de toutes les composantes de la Fédération ses félicitations à SM le Roi Mohammed VI, Lauréat du Prix de l’Excellence de la CAF à Kigali au Rwanda.

Le président de la FRMF, cité par le communiqué, a également appelé la famille du football national à soutenir la candidature marocaine pour co-organiser la phase finale de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, comme annoncé par SM le Roi Mohammed VI dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la CAF.

Il a, également, rappelé les résultats positifs signés par les clubs nationaux aux compétitions africaines, saluant au passage la qualification, pour les quarts de finales, du Wydad et du Raja de Casablanca en Ligue des champions d’Afrique et de l’AS FAR en Coupe de la CAF.

La FRMF poursuivra son soutien à ces clubs et au reste des clubs marocains pour une représentation honorable, a-t-il assuré.