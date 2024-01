CV, c’est vous ! Ep-54. Bouchra Baibanou, l’alpiniste qui a dominé les plus hauts sommets du monde

Enthousiaste, débordante d’énergie et travailleuse, Bouchra Baibanou est un pur produit de l’école publique marocaine : d’abord, licenciée en physique à la Faculté des sciences de Rabat, ensuite ingénieur d’État à l’INPT puis cadre au ministère de l’Équipement et du transport, son brillant parcours scolaire et professionnel se termine avec un diplôme en gestion et leadership au Canada..

Pour elle, il faut toujours tenir à ses rêves et faire son possible pour les réaliser. Regardez !