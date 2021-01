Campagne de vaccination dans un centre de santé à Casablanca

Ainsi, dans un centre de vaccination à Sidi Bernoussi, les premiers bénéficiaires de la journée, soit les membres du corps médical et les personnes âgées de plus de 75 ans, reçoivent leur injection dans un climat marqué d’engagement et animé de grands espoirs d’un retour à la vie normale dans les plus brefs délais.

Les doses destinées à ce centre de santé (300 unités) son arrivées et stockées un peu plus tôt. L’arrondissement de Sidi Bernoussi, duquel il relève, a reçu un total 5.000 doses de vaccins. Les procédures de vaccination se déroulent comme prévu, selon un circuit bien maîtrisé.

Notons que cette première phase de la campagne de vaccination cible les professionnels de santé, les autorités locales, les forces de l’ordre, les enseignants et la population dont l’âge dépasse les 75 ans.