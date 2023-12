Akhannouch : Les réalisations du Gouvernement ne sont plus à prouver

Dans son intervention à la Chambre des Conseillers, Aziz Akhannouch, a mis en avant la célérité de la réponse de son gouvernement face aux différentes crises qu’a traversées le Maroc. Depuis la crise sanitaire, il s’est attelé à sauver les entreprises en payant 20 milliards de DH, au titre des arriérés de la TVA. Une bouffée d’oxygène dont les entreprises, surtout les TPME ont bénéficié…Et voilà que la guerre entre l’Ukraine et la Russie éclate, avec toutes ses conséquences sur les prix, l’approvisionnement… L’objectif de l’Exécutif est principalement de maintenir le pouvoir d’achat. Ainsi, les prix de l’électricité et du gaz ont été maintenus et pour ce dernier, le Chef du gouvernement précise : « les prix du gaz sont 50% moins cher que nos voisins européens ».

Le gouvernement s’est attelé également à publier la circulaire des marchés publics, pour sauver les entreprises qui disposaient déjà de marchés avant l’éclatement de la guerre et ses conséquences en terme de renchérissement des prix à la construction. De même, il a alloué un budget allant de 40 à 45 milliards de DH pour soutenir les intrants agricoles.

Du côté de l’investissement, L’Exécutif s’est attelé à sortir du tiroir la charte d’investissement, après 20 ans de veines discussions avec les gouvernements précédents. Elle accorde moult avantages avec des primes à l’investissement allant jusqu’à 30%.

En outre, pour encourager l’investissement privé et faciliter l’acte d’investir dans son pays, le Gouvernement a, mené à bien le chantier de la simplification des procédures et le climat des affaires. Ce ne sont pas moins de 22 procédures des plus utilisées qui ont été simplifiées. «En dépit de toutes ces contraintes conjoncturels, l’investissement a connu un saut avec un budget de 335 milliards de DH » souligne AKhannouch.

Par ailleurs, la mise en place de l’AMO a ouvert des horizons au secteur privé puisque plusieurs cliniques et établissements de santé ont vu le jour.

Le tourisme n’est pas en reste. Avec les 2 milliards de DH octroyés aux opérateurs, le secteur s’est redressé. En cette année, il connait un dynamise sans précédent. Les prévisions tablent sur 14 millions de touristes, un niveau jamais atteint auparavant.

Le Gouvernement ne s’est pas arrêté là. La préservation du pouvoir d’achat est, sans équivoque, son cheval de bataille. En effet, les aides sociales directes, lancées récemment devraient contribuer à améliorer davantage le pouvoir d’achat et partant, la consommation.

Enseignement : Un accord général bientôt trouvé

Pour la question épineuse qu’est l’enseignement, Akhannouch assure que d’ici la semaine prochaine, un accord sera conclu sur l’ensemble des clauses du statut de l’enseignant, à l’instar des doléances catégorielles. « Notre objectif est de corriger le passif lourd que traine les enseignants depuis des années et d’éviter de laisser les élèves en otage », ajoute-t-il. Les capacités financières de l’Etat sont limitées et l’accord trouvé avec les organisations syndicales les plus représentatives concernant la hausse des salaires de 1500 DH devra coûter, pas moins de 10 Milliards de DH. Il est important de souligner toutefois, qu’il s’agit de la plus forte augmentation qu’a connu le secteur de l’éducation de tous les temps.

Le Gouvernement reste à l’écoute, la commission ministérielle avec à sa tête Chakib Benmoussa, également. « Nous sommes prêts à discuter avec tout un chacun et nous invitons celui qui veut prendre part à nos discussions, à se joindre à nous » conclut le Chef de l’Exécutif.