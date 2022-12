Akhannouch : « 2022 a été l’année des réalisations socio-économiques, malgré une conjoncture contraignante »

Dans une allocution au début des travaux du Conseil de gouvernement, M. Akhannouch a relevé que 2022 « n’a pas été une année facile, mais une année pleine de défis que le gouvernement a affrontés en toute assurance et avec un esprit de responsabilité », fidèle en cela aux engagements qu’il a pris au terme des échéances électorales de 2021.

« Grâce aux Hautes orientations royales ainsi qu’au volontarisme du gouvernement et des différents partenaires économiques et sociaux, on a réussi à faire face aux répercussions de la crise et à garder la confiance des citoyens et des différents acteurs », s’est-il félicité.