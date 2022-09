Conjoncture internationale : De mal en pis

Depuis presque trois ans, soit pratiquement depuis l’apparition de Covid-19, l’économie mondiale a connu un horizon sombre et un climat d’incertitude angoissant. Un constat relevé d’ailleurs par l’équipe de finance et développement au sein du FMI. Ainsi, quand trois crises sont cumulées (guerre, Covid et changement climatique), elles en déclenchent une autre : la faim. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 23%, mettant fin à plusieurs années de stabilité relative à des prix, souligne une publication de l’équipe de finance et développement. Cette augmentation est imputée aux changements climatiques extrêmes qui ont nui aux récoltes et à la hausse des coûts de l’énergie. Puis, par l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a fait grimper les prix à un niveau record depuis fin février 2022. Parmi ses attributions, le FMI examine les facteurs influant sur les perspectives de l’économie mondiale. Les analystes du FMI confirment que l’économie mondiale est aujourd’hui en train de subir un ralentissement intensifié, tandis que les risques baissiers se concrétisent. Après avoir mené des politiques de régulation sérieuses au cours de la période post-Covid, l’année 2021 avait connu une reprise très timide qui a été suivie par des épisodes de plus en plus sombres en 2022. Sous l’effet des ralentissements économiques constatés en Chine et en Russie, le PIB réel mondial s’est contracté au deuxième trimestre 2022. Au cours du premier trimestre, les perspectives de ….

