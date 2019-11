Voici la Liste de Halilhodzic pour les deux prochaines rencontres officielles

Vahid a dévoilé la liste des 24 joueurs qui prendront part aux débuts des éliminatoires de la CAN 2021 les 15 et 19 novembre prochains. Le Bosnien n’a pas convoqué Amine Harit. Youssef El Arabi fait son retour en sélection.

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a dévoilé, jeudi, la liste de 24 joueurs convoqués pour prendre part aux matches face à la Mauritanie et le Burundi les 15 et 19 novembre, comptant respectivement pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021.

Les 24 joueurs convoqués entameront les éliminatoires de la CAN 2021 le 15 novembre face à la Mauritanie au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat (20h00), avant de se déplacer à Bujumbura pour croiser le fer avec le Burundi le 19 du même mois au stade du Prince Louis Rwagasore (15h00), indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Voici la liste des 24 joueurs, publiée sur le site de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) :

Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Séville, Espagne) et Anas Zniti (Raja).

Défenseurs: Abdelhamid Yunis (Stade Reims, France), Badr Banoune (Raja de Casablanca), Zouhair Feddal (Bétis Séville, Espagne), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, Allemagne), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Hamza Mendyl (Dijon, France), Ghanem Saïss (Wolverhampton, Angleterre), Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie).

Milieux de terrain : Selim Amallah (Standard de Liège, Belgique), Sofyan Amrabat (Hellas Vérone, Italie), Fayçal Fajr (Getafe, Espagne), Adel Taarabt (Benfica Lisbonne, Portugal), Yahia Jabrane (Wydad de Casablanca) et Omar El Kaddouri (PAOK Salonique, Grèce).

Attaquants : Rachid Alioui (Angers, France) Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Youssef En-Nesyri (Leganès, Espagne), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays-Bas), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Sofiane Boufal (Southampton, Angleterre), Youssef El Arabi (Olympiakos, Grèce).

(Avec MAP)