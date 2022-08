Ulayeh, la nouvelle hymne en soutien aux Lions de l’Atlas

Après Hatim Ammor, Samira Said, Hamid Bouchenak et bien d’autres artistes en 2018, une nouvelle chanson vient de sortir en soutien aux Lions de l’Atlas pour la prochaine coupe du monde qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Intitulé « Ulayeh », le tube est l’œuvre de deux chanteurs, l’un Colombien Sebastian Yatra, et l’autre Marocain Nouamane Belaichi.

Une chanson rythmée à la fois par le rai marocain et la pop latino, elle est également extraite du mini album du producteur et artiste international RedOne.

Véritable hymne à la diversité des genres musicaux, la chanson est le fruit d’un an de travail où les artistes ont personnalisé les paroles du titre afin d’y apporter leur touche mais aussi de rendre au mieux l’esprit de la Coupe du monde. Elle vient également rendre hommage et encourager l’équipe nationale qui disputera la phase finale de la coupe du monde.

La version finalisée a été lancée le 22 août dernier et est déjà disponible sur les plateformes musicales (Spotify, UniversalMusica ou encore Anghami).

Pour info, l’artiste marocain et natif de Tétouan a débuté sa carrière musicale durant les années 2010 et s’est fait connaître avec ses tubes “Madamti,” “Mi Amor” et “Bent Lhouma.”