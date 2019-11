Mourinho, nouvel entraîneur de Tottenham

Sans club depuis son éviction de Manchester United en décembre 2018, Mourinho a signé un contrat courant jusqu’à la saison 2022-2023, a indiqué le club dans un communiqué.

« Je suis très heureux de rejoindre un club qui possède un si grand héritage et qui compte des supporteurs si passionnés. Les qualités des infrastructures et de l’équipe sont excitants. C’est travailler avec de tels joueurs qui m’a attiré », a affirmé Mourinho, qui va diriger son troisième club anglais après Manchester United et Chelsea.

Mourinho a entraîné les clubs européens les plus prestigieux, notamment le FC Porto au Portugal (2002-2004), l’Inter Milan en Italie (2008-2010), le Real Madrid en Espagne (2010-2013), Chelsea (2004-2007, 2013-2015) puis Manchester United (2016-2019) en Angleterre.

Il a remporté le titre de champion dans chacun de ces quatre championnats.

(Avec MAP)