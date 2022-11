Les surprises de la liste de Walid Regragui

Bien évidemment, on retrouve les habitués, des absents mais aussi deux nouvelles surprises. «Je sais que j’ai pris des décisions importantes et il y aura des déçus et des heureux. Mais on a beaucoup travaillé avec le staff pour faire de cette liste la meilleure possible pour défendre nos couleurs lors de la Coupe du monde», a déclaré Walid Regragui en conférence de presse.

Parmi les absents, il faut compter déjà les forfaits du latéral gauche, Adam Masina, du milieu de terrain Imran Louza, de l’attaquant Tarik Tissoudali et du gardien Anas Zniti.

Les absences les plus marquantes seront celles de Soufiane Rahimi, Younes Belhanda, les frères Mmaee, Ayoub El Kaabi et Munir El Haddadi. Pour les surprises, la jeune pépite de 18 ans Bilal El Khanouss (Genk) fera sa première apparition sous les couleurs nationales.

Le sélectionneur a aussi fait le choix de rappeler Abderrazak Hamed-Allah (Ittihad saoudi) qui n’avait plus été convoqué depuis 2019. L’attaquant de 31 ans, en conflit avec certains joueurs, avait décidé de ne plus répondre aux appels de la sélection.

Sa dernière sortie médiatique a quelque part joué en sa faveur. A noter que le rassemblement se fera le 13 novembre à Rabat avant de s’envoler au Qatar. Les joueurs qui sont encore en compétition dans les différents championnats européens rejoindront le reste de l’équipe ultérieurement.

Le dernier match de préparation des Lions de l’Atlas se jouera le 17 novembre contre la Georgie.Au Qatar, le Maroc entamera son périple en phase de poule, le 23 novembre à 13 heures, face à la Croatie à Al Rayyan Stadium, avant d’affronter la Belgique, le 27 à 22 heures au Stade Al Bayt, et enfin le Canada, le 1er décembre à 18 heures au stade d’Al Rayyan.