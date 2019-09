Le 12e marathon de Casablanca programmé le 6 octobre

Mais l’édition 2019 s’annonce prometteuse et ambitionne d’attirer plus de participants. Avec quatre disciplines (le marathon, le semi-marathon, les 10 km et la kids run), tout le monde est invité à faire partie de cette grande fête du sport dans la région. Le parcours démarre au Complexe Mohammed V (où le village du Marathon sera accessible et ouvert à tous dès le 1er octobre de 10h jusqu’à 20h) et traverse les hauts lieux de la ville. Toutes les informations concernant le Marathon International de Casablanca sont disponibles sur l’application Casa Marathon, à télécharger gratuitement sur PlayStore et AppStore. Elle propose un formulaire de pré-inscription, les parcours affichés sur une carte interactive et un programme d’entraînement Casa Coach.