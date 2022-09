Hakim Ziyech et Younès Belhanda de retour en sélection avant la Coupe du monde au Qatar

Le nouveau sélectionneur national, Walid Regragui, a dévoilé lundi au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, sa première liste des joueurs retenus pour les deux rencontres amicales prévues face au Chili et au Paraguay, les 23 et 27 septembre en Espagne, marquée par le Retour de Hakim Ziyech et Younes Belhanda.