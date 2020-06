Coupes africaines : deux scénarios pour la reprise des compétitions

La confédération africaine de football (CAF) a arrêté deux scénarios pour la reprise des compétitions réservées aux clubs, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine.

Au terme des réunions tenues par la commission des clubs et celle médicale, il a été décidé de mettre en place une « feuille de route pour la reprise » de ces deux compétitions comme suit :

Scénario A:

– Faire jouer les demi-finales des deux compétitions interclubs entre le 31 juillet et le 9 août (les matchs aller entre le 31 juillet et le 2 aout et les matches retour entre le 7 et le 9 août).

– La finale de la Ligue des Champions aurait lieu le 28 août et celle de la Coupe de la CAF le 23 du même mois.

Scénario B:

– Faire jouer les demi-finales et les finales des deux compétitions en septembre. Les manches aller des deux derniers carrés auraient lieu entre le 4 et le 6 septembre et les matchs retour entre le 11 et le 13 du même mois.

– La finale de la Ligue des Champions se disputerait le 25 septembre et celle de la Coupe de la CAF le 23 du même mois.

Pour rappel, les demi-finales de la Ligue des champions mettront aux prises le Raja de Casablanca et le Zamalek (Egypte), alors que le Wydad de Casablanca va en découdre avec l’autre club égyptien d’Al Ahly.

Quant aux derniers carrés de la Coupe de la CAF, ils opposeront la Renaissance Berkane au Hassania Agadir, et Pyramids (Egypte) au Horoya Conakry (Guinée).

(Avec MAP)