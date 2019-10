Coupe du Monde U-17 : trois arbitres marocains retenus

Redouane Jiyed a été choisi en tant qu’arbitre de centre et sera assisté par Lahcen Azgaou et Musptapha Akerkad.

La FIFA a désigné trois arbitres pour officier des matches comptant pour la coupe du monde de football U-17, dont les phases finales se déroulent au Brésil du 26 octobre courant au 17 novembre prochain.

L’arbitre marocain Redouane Jiyed a été choisi en tant qu’arbitre de centre (Principal) qui sera assisté par ses compatriotes Lahcen Azgaou et Musptapha Akerkad.

Sur la liste des arbitres arabes figurent également le Qatari Al Marri Khamis et l’Egyptien Amin Omar Mohamed. La Confédération africaine de football (CAF) avait retenu Redouane Jiyed et Noureddine Jaafari pour officier la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), qui s’est déroulée du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

(Avec MAP)