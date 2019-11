Coupe de la CAF : quels adversaires pour les équipes marocaines ?

Quelque 15 clubs se sont déjà qualifiés pour la phase de poules de la coupe de la CAF, dans l’attente du match retour mardi qui opposera ESAE du Bénin à Génération Foot du Sénégal.

A noter que 7 équipes arabes ont validé leur billet pour la phase de poules, à savoir la Renaissance de Berkane et Hassania Agadir (Maroc), Bur Said et le FC Pyramids (Egypte), le FC Nouadhibou (Mauritanie), Al-Nasr Benghazi (Libye) et le Paradou Athletic Club (Algérie).

La Renaissance de Berkane a validé son billet pour la phase de poules de la Coupe de la CAF, après sa large victoire (5-0) face au club malgache Fosa Juniors, lors du match retour comptant pour le second tour préliminaire disputé dimanche soir au stade municipal de Berkane.

De son côté, le Hassania d’Agadir s’est qualifié grâce à sa victoire (2-1) face au club zambien des Green Eagles, lors du match retour comptant pour le second tour préliminaire disputé dimanche soir au Grand stade d’Agadir.

(Avec MAP)