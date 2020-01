Botola : La valse des entraîneurs se poursuit, le Hassania d’agadir limoge M’hamed Fakhir

Le Hassania d’Agadir vient d’officialiser le licenciement de M’hamed Fakhir via un communiqué publié sur son site web et signé par son président Habib Sidinou.

Le club a indiqué avoir mis un terme à sa collaboration avec Fakhir, deux mois seulement après sa nomination, pour cause de force majeure. Et d’ajouter que des réunions sont prévues pour faire le point sur la situation du club et trouver le remplaçant de Fakhir.