Achraf Hakimi, en lice pour le titre de jeune joueur africain de l’année

Quatre autres jeunes joueurs se disputent ce titre, qui sera révélé le 7 janvier prochain en Égypte. Il s’agit du Sénégalais Kribin Diata, du Malien Moussa Djenbo et des deux Nigérians, Samuel Chikwizi et Victor Osmin, a indiqué la CAF, qui a dévoilé une liste restreinte comportant les finalistes pour les titres des meilleurs entraîneur, équipe, joueur et jeune joueur du continent africain pour 2019.

Les footballeurs arabes sont présent dans toutes les catégories. En ce qui concerne le titre du joueur africain de l’année, en plus du Togolais Kodjo Laba, quatre footballeurs arabes sont en lice: les Tunisiens Anis El Badri et Taha Yassine El Khanissi, l’Egyptien Tarek Hamed et l’Algérien Youssef Belaili.

Concernant le titre du meilleur entraîneur de l’année, la liste des finalistes comprend 3 sélectionneurs et 2 entraîneurs de clubs. Il s’agit d’Aliou Cissé, de Jamal Belmadi et de Nicolas Dupuy, respectivement sélectionneurs du Sénégal, d’Algérie et de Madagascar. Les entraîneurs de clubs retenus sont Mouine Chaabani de l’Espérance de Tunis et Christian Gross, ancien entraîneur suisse de Zamalek.

Pour le titre de meilleure sélection masculine, cinq équipes sont en lice: l’Algérie, la Tunisie, Madagascar, le Nigeria et le Sénégal. La meilleure sélection féminine se joue entre le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, l’Afrique du Sud et la Zambie.

Les deux Camerounaises Agara Nshot et Gabriele Ungweny, la Nigériane Assisat Oshwala, la Malawite Tabitha Shawenga et la Sud-africaine Thembi Kgatlana se disputent, quant à elles, le titre de la meilleure joueuse africaine de l’année.

(Avec MAP)