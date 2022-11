Académie Mohammed VI de football, le modèle GAGNANT

Qu’ont en commun Nayef Aguerd (West Ham), Azzedine Ounahi (Angers), ou encore Youssef En- Nesyri (Seville), mis à part le fait qu’ils sont tous les trois des cadres indiscutables des Lions de l’Atlas qui prendront part au Mondial 2022 au Qatar? Ils sont des joueurs nés au Maroc et formés au sein de la même structure d’excellence: l’Académie Mohammed VI de football.

À la faveur de la volonté royale de donner une forte impulsion au football marocain, l’Académie MohammedVI a ouvert ses portes en 2009 en accueillant sa première promotion, 45 enfants âgés de 12 à 13 ans. Et le succès a été au rendez-vous. Chaque mercato, nombreux sont les jeunes issus de l’Académie qui signent avec des clubs des quatre coins de l’Europe, notamment en France et en Espagne.

Et les équipes de l’Académie Mohammed VI, sorte de Clairefontaine marocain, trustent les premières places des différents championnats nationaux des jeunes.

Structure bâtie selon le nec plus ultra des normes internationales, l’Académie, construite sur une superficie de 18 hectares, est composée de 5 pôles: hébergement, pédagogique, médico-sportif, technique et administratif.

Fonctionnant sur le modèle «sport-études», elle offre trois types de formation : Préformation pour les minimes (12-14 ans), spécialisation pour les cadets (14-16 ans) et professionnalisation des juniors (16-18 ans), outre une école de football pour les 6-12 ans.

L’objectif étant de former des élèves au métier de footballeur professionnel et de produire des joueurs de haute facture, mais aussi de détecter les jeunes talents. Or, au fil des ans, les promesses se sont traduites sur les rectangles et l’Académie s’est taillé une réputation.

Outre le fait que trois des cadres des Lions de l’Atlas qui prennent part au Mondial 2022 sont issus de ses bancs, l’Académie place régulièrement plusieurs des joueurs dans des clubs étrangers ou du championnat marocain.

Des faits auxquels il faudra ajouter que les élèves de l’Académie constituent les ossatures des équipes nationales de toutes les catégories des U13 aux U20. De sacrées pépites prometteuses qui contribuent au rayonnement du Royaume à l’International.