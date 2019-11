Yan&One célèbre dignement son 2ème anniversaire

Yan&One célèbre son second anniversaire avec ses adeptes et sa communauté.

La marque lance aussi la 2ème édition des Happy Weeks. Depuis le 25 octobre 2019, une quinzaine de jours d’animations sont organisés au sein de ces magasins dédiés à la beauté. En outre, toutes les marques référencées sont affichées avec une remise de 20% pendant toute la durée des célébrations. Les accessoires Yan&One bénéficient pour leur part d’une remise de 50% sur cette catégorie de produits. Et pour mieux fêter l’anniversaire, l’enseigne a décidé d’offrir au minimum un gift à partir du premier achat effectué. La roue à cadeaux, qui est présente dans tout le réseau Yan&One, permet aux clients de gagner jusqu’à 4 gifts différents. Et pour couronner le tout: Les magasins de l’enseigne accueilleront plus de 30 stars et influenceurs tout au long de ces célébrations.