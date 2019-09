Université d’été du RNI : Franc succès de la 3ème édition

Pari relevé! La troisième édition de l’université d’été des jeunes du RNI (Rassemblement national des indépendants), qui s’est tenue le 20 et 21 septembre à Agadir, a enregistré une forte affluence pendant deux jours à Agadir et a été très studieuse pour tous. Comme annoncé, plus de 5.000 jeunes ont répondu présents aux travaux de ce meeting d’envergure. Une assistance fortement motivée et impliquée. Sur les visages de nombreux participants se lisait une fierté d’assister à cette rencontre et une ambition de faire partie du paysage politique marocain. C’est possible, a souligné le président du RNI, M. Aziz Akhannouch, rappelant à l’assistance lors de l’ouverture de l’université, son parcours politique et ses débuts en tant qu’élu dans le Conseil communal de Tafraout. Dans ce contexte, il a mis en exergue l’importance de l’adhésion des jeunes à la gestion de la chose publique et leur participation à la politique. Rappelant les orientations Royales qui exhortent à la mobilisation les compétences nationales, le président du parti de la colombe a promis que si le RNI remporte les élections en 2021, il formera un gouvernement dans lequel la priorité sera donnée aux jeunes compétences.

Depuis la première édition de l’université d’été, le message est entendu par les jeunes. Ils étaient plus de 3000 lors de la première édition et aujourd’hui après les 5000 participants en provenance de 12 régions et même de l’étranger, le président du RNI forme le vœu d’atteindre les 10.000 participants en 2020 à la 4ème édition de l’université d’été des jeunes Rnistes.

Quand on sait la faible adhésion des jeunes dans les partis politiques, cette mobilisation à cette université est un signal fort dans leur participation aux débats concernant les grands dossiers et chantiers du pays.

Dans ce paysage la femme, qui revendique plus de place dans la gestion de la chose publique, a un rôle prépondérant dans l’encouragement à la participation politique, ont souligné les participants à un atelier sur le sujet lors des travaux de cette université. Mère, fille, sœur ou épouse, elle est le socle de la famille et très souvent sa locomotive. Elle est même le premier mentor des jeunes dans leur initiation en citoyenneté responsable. C’est aujourd’hui à travers ce conclave, l’un des objectifs voulu. Mobiliser et responsabiliser la jeunesse dans le devenir du pays. ‘’Un mandat de gouvernement a un impact direct sur la jeunesse’’, a souligné M. Aziz Akhannouch, lors de cette 3ème édition. ‘’Au-delà de 2021, un choix judicieux doit être fait car cette période est décisive pour vous’’, a-t-il lancé lors de son allocution.

Dans un Maroc dont la population est composée de 50% de jeunes, l’avenir se fera et se construira indéniablement avec la participation des jeunes et jamais sans eux.