Une marocaine à la tête de la Fédération dentaire internationale (FDI)

Membre du Conseil de la FDI depuis 2013, Ihsane Ben Yahya accède ainsi au conseil exécutif de cette instance avant d’en assumer la présidence à partir de 2021 pour un mandat de deux ans. « Je ne ménagerai aucun effort pour que la FDI maintienne sa voie et sa visibilité et pour qu’elle soit davantage inclusive », s’est engagée Mme Ben Yahya à l’issue de son élection intervenue en deux tours face à des candidats d’Allemagne et du Canada.

Dans une déclaration à la presse, le Professeur s’est dit honorée, en tant que première femme arabe et africaine à ce poste, de représenter le Maroc à la tête de cette organisation internationale avec l’ambition d’œuvrer pour « réduire les inégalités en matière de santé bucco-dentaire et que les populations les plus marginalisées ne soient pas laissées pour compte ».

« Nous avancerons ensemble en tant que fédérateurs dévoués et inclusifs, afin de servir la communauté mondiale pour la promotion d’une meilleure santé orale, pour une santé générale et un bien être optimal », a-t-elle en outre promis. Présidente et membre fondatrice de l’Association marocaine de prévention bucco-dentaire (AMPBD), le Dr. Ben Yahya est professeur de l’enseignement supérieur en odontologie chirurgicale à la Faculté de médecine dentaire de Casablanca et médecin chef du Centre de consultations et de traitements dentaires du CHU Ibn Rochd.

Plus de 30.000 participants du monde entier ont pris part aux travaux du Congrès de la FDI tenu les 08 et 09 septembre à San Francisco.

Fondée en 1900, cette organisation est considérée comme le principal organe représentatif de la profession avec plus d’un million de dentistes dans près de 130 pays.

(Avec MAP)