Un repris de justice arrêté à Casablanca pour coups et blessures à l’encontre de son ex-épouse

La PJ relevant du district de police Al Fida Mers Sultan à Casablanca a arrêté, aux premières heures de mercredi, un individu âgé de 36 ans, aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’arme blanche dont a été victime son ex-épouse.

Le mis en cause, aux antécédents judiciaires liés à l’attentat à la pudeur, viol, consommation de drogue, ivresse publique et manifeste, humiliation et vol avec violence, a été interpellé dans la région de Sidi Rahal près de Casablanca, indique un communiqué de la DGSN.

L’individu a pris la fuite juste après avoir agressé physiquement son ex-épouse, le 8 septembre, à l’aide d’une arme blanche, en raison de différends familiaux et d’un échange d’accusations entre les deux parties, précise la même source.

Le prévenu a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.

(Avec MAP)