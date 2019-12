Tanger: Enquête judiciaire pour arrêter les complices dans une tentative de trafic de 16,2 tonnes de chira

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert, lundi sous la supervision du parquet compétent, une enquête judiciaire pour arrêter tous les auteurs et complices impliqués dans une tentative de trafic de 16,2 tonnes de chira, mise en échec au port Tanger-Med.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué qu’une opération sécuritaire conjointe entre les éléments de la Sûreté nationale et de la douane du port Tanger-Med avait permis de saisir de grandes quantités de drogue dissimulées dans des caisses en bois à bord d’une remorque reliée à un camion de transport international immatriculé au Maroc et conduit par un Marocain âgé de 35 ans.

Le conducteur a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, a souligné le communiqué, ajoutant que les recherches et investigations se poursuivent pour arrêter toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et déterminer ses éventuelles ramifications au Maroc et en Europe, ainsi que ses liens présumés avec des réseaux criminels transfrontaliers.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables des services sécuritaires pour raffermir les mesures du contrôle des frontières et lutter contre toutes les formes de trafic international de drogue et de psychotropes, a conclu la DGSN.

(Avec MAP)