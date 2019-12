«Stopillettrisme» : l’Oréal Maroc s’engage pour l’apprentissage du français à ses collaborateurs…

Vendredi 13 décembre, quinze Beauty Advisors ou conseillères en beauté, de l’Oréal Maroc, ont obtenu un certificat suite à un cycle de formation de neuf mois dans le cadre du programme “Stopilléttrisme”. Ces bénéficiaires, travaillant pour le compte de la filiale marocaine du groupe français de cosmétiques et employés par Access intérim partenaire de l’Oréal Maroc, ont suivi, depuis le 1er mars 2019, une formation en langue française. Ce qui leur permettra d’être mieux outillés pour leur faciliter le contact avec la clientèle et l’exercice de leur travail, notamment la présentation des produits et le conseil sur le lieu de vente.

Contrairement à l’analphabète qui n’a jamais été à l’école, l’illettré, quant à lui, a été scolarisé mais l’apprentissage n’a pas abouti à la maîtrise de la lecture, de l’écriture, du calcul ou encore de la pratique d’une langue. Et c’est pour la maîtrise de la langue française que l’Oréal Maroc s’engage. «C’est un programme lancé à l’international que nous dupliquons aujourd’hui au Maroc. Car il y a un vrai besoin chez nos collaborateurs et nous avons la responsabilité, dans le cadre de notre programme de RSE, de soutenir cette population et de leur offrir une opportunité d’apprendre le français qui est un vecteur d’ascension sociale et qui va leur permettre d’accéder à une mobilité professionnelle», explique Loufia Akki, directrice des Ressources humaines de l’Oréal Maroc. Et d’ajouter que «ce programme allie la formation au tutorat. Ce qui présente un double avantage aussi bien pour les bénéficiaires que pour les tuteurs, des salariés volontaires de l’entreprise: pour les bénéficiaires, ce soutien est une valorisation et une reconnaissance de leur travail et, pour les tuteurs, l’implication dans cette formation renforce le sentiment d’appartenance à l’entreprise et une fierté d’être utile et d’aider bénévolement».

Durant les neuf mois de formation, les bénéficiaires ont ainsi suivi 15 séances de tutorat assurées par 33 salariés volontaires de l’Oréal Maroc. Leur rôle principal est d’apporter un soutien complémentaire et personnalisé à la formation suivie par le bénéficiaire, en lui consacrant une heure tous les quinze jours pour les aider à approfondir les compétences en langue française. En effet, la maîtrise de la langue de Molière est, souligne Loufia Akki, «le skills qui manque et qui handicape très souvent la personne concernée et ralentit sa promotion professionnelle».

En 2020, “Stopillettrisme” profitera aux marchandisers

Pour Fatna Hamdi, conseillère de l’Oréal Maroc en grandes surfaces depuis quatorze ans, “Stopillettrisme” a été d’un grand apport : «J’ai pu approfondir mes connaissances en français. J’ai un niveau bac et j’ai suivi une formation de deux ans de secrétariat. Le certificat que je viens d’obtenir n’est qu’un début pour moi, je compte m’inscrire à l’Institut français, pour poursuivre l’apprentissage de la langue». Outre l’amélioration de son français, Fatna reconnaît que le programme lui a permis d’avoir confiance en soi, de dépasser le trac de s’exprimer en public, de s’adresser à la clientèle. En somme, cette conseillère se dit «être plus sûre d’elle et d’avoir une visibilité sur son avenir professionnel. Je peux devenir superviseur dans quelques temps». C’est également l’objectif de Bouchra Bouzlafa, autre conseillère beauté, qui a aussi bénéficié de ce programme et qui veut aussi poursuivre sa formation en français. Faute de temps, elle ne peut s’inscrire à l’IF, mais elle a trouvé une formule alternative: «Je pratique et j’étudie le français avec mes enfants. Parce que sur le lieu de travail, je n’ai pas beaucoup l’occasion de m’exprimer en français étant donné que les clientes au Marjane Derb Soltane-Drissia, sont de la classe populaire et ne parlent pas en français. Je lis aussi des romans pour améliorer mon orthographe et je regarde des émissions sur M6». Bouchra est bachelière et travaille depuis 9 ans pour l’Oréal Maroc. Elle reconnait l’impact de ce programme sur sa maitrise du français mais aussi sur sa confiance en ses capacités et sa gestion du stress et la prise de parole en public.

Cette première expérience pilote a concerné les conseillères beauté et, en 2020, la seconde phase sera destinée aux marchandisers. Par ailleurs, l’Oréal Maroc ambitionne d’impliquer d’autres entreprises marocaines dans ce programme Stopillettrisme. Pour cela, Mme Akki n’hésite pas à sensibiliser les membres du Club des Femmes DRH dont elle est membre. En France, où le programme a vu le jour en 2013, l’Oréal a pu entraîner plusieurs autres entreprises dont TF1, Orange, Manpower, le Groupe La Poste, Publicis Groupe et la SNCF. Aujourd’hui, ce réseau d’entreprises a permis de former plus de 220 salariés illettrés ou analphabètes. Le dispositif fonctionne aussi bien avec les prestataires des entreprises que directement auprès de leurs salariés. Un organisme de formation spécialisé intervient pour 150 heures, et chaque bénéficiaire est accompagné par deux tuteurs. Et pour la petite histoire, le programme est né du constat d’une DRH du groupe qui s’est aperçu que plusieurs employés des prestataires de ménage peinaient à suivre les consignes laissées sur les tableaux blancs par les collaborateurs, et effaçaient les notes prises durant les réunions. Après concertation avec le prestataire de services, le projet est soumis à la direction de L’Oréal qui a validé cette formation professionnelle qualifiante soutenue par un tutorat assuré directement par les salariés.