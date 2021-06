Sport : Le Hassania d’Agadir prépare son académie de football et son équipe féminine sénior

Le football passionne les filles autant que les garçons au Maroc. Le Royaume, grande nation du football africain, enregistre de plus en plus de filles dans les différentes écoles dédiées à la formation de la gente féminine. Cette tendance touche aussi le Hassania d’Agadir. Le club compte déjà une équipe féminine junior constituée de trois catégories. Il s’agit des groupes moins de 13 ans, moins de 15 ans et moins de 17 ans, précise Habib Sidinou, président du Hassania. Ce sont ainsi au total 77 joueuses juniors qui évoluent depuis trois ans dans ces groupes, constituant une pépinière pour la future équipe sénior en cours de préparation. C’est que le club soussi veut aussi se positionner dans le football national au féminin. Un chantier prometteur en pleine évolution. Pour Agadir, l’objectif à moyen terme est d’avoir une équipe féminine première division et se positionner dans la Ligue nationale de football féminin. Cette entité, pour rappel, a été créée en 2019. A travers cette démarche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) vise à construire un football national au féminin et conforter la discipline au Maroc.

Dans le Souss Massa, l’académie de football en projet est assurément une structure qui contribuera, une fois en activité, à la constitution d’équipes tant féminines que masculines fortes. Dans cette activité, si le talent est important, seul le travail, les entraînements paient, assure une footballeuse. Pour l’heure, un terrain de 7 ha, à proximité du stade Adrar a été attribué, indique M. Sidinou. Le dossier d’acquisition du foncier est en cours, les études d’aménagement ne devraient pas tarder à commencer. Il est question de lancer les travaux cette année pour un achèvement dans deux ans afin d’offrir un cadre de sport-études aux élèves inscrits. L’investissement dans ce projet est estimé pour l’instant à 50 millions de DH. En attendant, le club Hassania assume son passage au mode société anonyme. Le Hassania Agadir Football Club SA doit aujourd’hui conforter son assise en associant à son entité de nouveaux partenaires et investisseurs. Pour rappel, 34% des actions de l’entité sont détenus au nom de l’Association du Hassania. Les 66% qui restent sont ouverts aux investisseurs, qu’ils soient marocains ou étrangers, afin qu’ils injectent de l’argent dans la société et organiser le Hassania d’Agadir en vrai club professionnel. A noter que le Hassania dispose d’un allié fort à travers Afriquia, qui est son sponsor officiel et son partenaire privilégié.

Le club Hassania qui évolue en première division, est classé actuellement quatrième de la Botola pro avec 28 points.