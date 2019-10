Santé : Opération Smile à Agadir

La capitale du Souss abrite depuis hier mercredi 30 octobre une mission chirurgicale d’envergure organisée par Opération Smile Morocco. Cette intervention se poursuivra jusqu’au 9 novembre et bénéficiera à plus de 200 enfants. Et ce avec le concours de plus de 140 professionnels de la santé, bénévoles venant de 18 pays différents, est-il indiqué dans un communiqué de l’ONG.

Cette nouvelle mission marque pour Opération smile Morocco, 20 ans d’actions au Maroc. Et ce à travers des interventions chirurgicales qui ont changé la vie et donné de nouveaux sourires à plus de 11.500 enfants et jeunes adultes nés avec une fente labiale et palatine.

A noter, qu’outre fournir des soins chirurgicaux gratuits et sécurisés à des milliers de bénéficiaires enfants et jeunes adultes et la formation de volontaires, Operation Smile Morocco a en 20 ans d’existence ouvert des centres de soins pour fentes. Il s’agit d’établissements à Casablanca, El Jadida et un tout récent à Oujda. On retiendra également qu’au fil des années, Operation Smile Morocco a fourni des programmes d’éducation et de formation importants. Des centaines de volontaires médicaux sont en effet formés chaque année aux nouvelles techniques chirurgicales, aux premiers secours de réanimation cardio-pulmonaires, aux premiers gestes de secourisme et à la réanimation pédiatrique.

Pour rappel Opération Smile Morocco a été fondée en 1999, avec un groupe de base de plus de 400 bénévoles du corps médical. L’ONG bénéficie également du soutien du ministère de la Santé.

A l’échelle internationale, Operation Smile a mobilisé des milliers de volontaires médicaux issus d’un large éventail de spécialités médicales de plus de 80 pays et fait appel à des partenariats publics-privés.