Radios associatives : Radioimpact.ma à la rescousse

Depuis septembre dernier, Radio 2M diffuse chaque samedi une émission de deux heures #Tari_7dak. Une émission qui prend plusieurs formes (reportage, portrait…) et qui évoque un sujet ayant un rapport avec la jeunesse dans une des régions du Maroc. Le journaliste est appelé à témoigner de ce qu’il a réalisé. Il est aussi invité à répondre aux questions des auditeurs.

En fait, #Tari_7dak est un produit radiophonique qui fait partie du projet Radio Impact.ma Un projet piloté par le Forum des alternatives Maroc (FMAS). «Le projet vise à porter la voix des jeunes marocains dans les médias. Le FMAS offre dix bourses de 22000 DH chacune aux créateurs et créatrices de contenus radiophoniques», apprend-on de chez l’association. De jeunes journalistes de moins de 35 ans, mais aussi des étudiants en journalisme ou encore des cadres des radios associatives participent ainsi à la production de ces capsules dont les auditeurs potentiels sont les jeunes, puisque le contenu s’intéresse aux problématiques de cette catégorie de la population.

Une voix à la société civile

Ces capsules sont une véritable aubaine pour les radios associatives et communautaires. Une autre initiative qui a été portée depuis 2011 par le FMAS. Des radios qui ont vu le jour afin de renforcer les capacités des associations locales, donner à la société civile un autre moyen pour porter sa voix et mettre en valeur ses initiatives. «Au moins 60% des bourses sont accordés aux jeunes des radios associatives. L’idée, c’est d’encourager ces entités à réaliser des productions qui leur sont propres et les renforcer aussi par des produits plus professionnels. Le projet permet aussi de créer des liens entre des jeunes journalistes indépendants et les radios communautaires», explique Ghassan Wael Karmouni, membre du FMAS et chargé par l’association du suivi de ce projet. Une action bienvenue pour des radios à utilité publique qui parlent entre autres de jeunesse, d’environnement, de droits de femmes ainsi que des difficultés des personnes en situation de handicap.