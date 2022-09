Produits du terroir : Commerce équitable, matière première, R&D…, les leviers à renforcer

Un écosystème en pleine évolution et des paris relevés. Le développement des filières passe par un renforcement de la gouvernance à travers une amélioration de l’interprofession et un meilleur partage de la valeur entre l’ensemble des opérateurs de la chaîne.

La capitale du Souss est depuis le 31 août une vitrine géante des produits du terroir marocain, et ce à l’occasion de l’édition 2022 du Salon international des produits du terroir d’Agadir qui se poursuivra jusqu’au 5 septembre. Ouverte au grand public, cette manifestation se tient sur 4 500 m² où sont exposées toutes les richesses du terroir du Maroc. Huile d’argane, miel, couscous, safran, dattes, amandes… Tout le potentiel du Maroc en la matière s’est donné rendez-vous à cette grande foire pour promouvoir ces richesses naturelles et mettre en exergue les avancées du secteur.

Depuis 2008 avec l’avènement du Plan Maroc Vert et l’entrée en …

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement