Pourquoi les Marocains divorcent-ils autant ?

Ce sont quelque 135 724 divorces qui ont été prononcés au cours de l’année 2021 contre 76936 l’année antérieure. Une statistique préoccupante qui, selon les avocats et les adouls, confirme l’augmentation soutenue du divorce enregistrée depuis l’entrée en vigueur en 2004 de la Moudawana qui, faut-il le rappeler, a introduit de nouvelles dispositions allégeant les procédures de divorce et surtout accordant plus de liberté aux femmes de demander le divorce. En effet, en 2005, on en était à 28 232 divorces. Par ailleurs, on retiendra que près du tiers des mariages contractés, soit 308 687, en 2021 se sont soldés par une séparation.

Si la hausse, non moins préoccupante, enregistrée en 2017 où l’on comptait, selon les chiffres du ministère de la Justice, 270 divorces par jour, était due aux rectifications apportées au Code de la famille, l’actuelle augmentation serait principalement due, selon les professionnels du secteur, au confinement dicté, en mars 2020, par la pandémie. «Durant le confinement, les familles et les couples, en particulier, ont été soumis à une très grande pression due notamment à la promiscuité et à la baisse des revenus. Ce qui n’a pas manqué de créer des conflits qui ont malheureusement abouti à des séparations», explique Asmaa Mouden, avocate spécialisée en droit de la famille et présidente du Réseau «Chmel» créé en 2017 et regroupant trente centres d’écoute et de soutien aux femmes en situation difficile. Si pendant cette période exceptionnelle ce sont principalement les répercussions économiques et psychologiques qui ont été à l’origine des divorces, il est utile de s’interroger sur l’évolution soutenue, de ces dernières années, des séparations des couples.

Globalement, la tendance haussière enregistrée, depuis l’entrée en vigueur du Code de la famille en 2004, est le fruit des nouvelles dispositions légales notamment, souligne Bouchaib Fadlaoui, adel et président de l’Association marocaine des adouls, «la mise en place du Tatliq par Chiqak, ou le divorce à l’initiative de la femme».

Des divorces chaque jour !

En effet…

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement