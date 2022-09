Personnes en situation de handicap : Les oubliés de la protection sociale ?

A la veille de la généralisation de la protection sociale, la société civile déplore l’absence de dispositions spécifiques aux personnes en situation de handicap (PSH). En effet, dans son article 2, la loi –cadre 21-09 sur la protection sociale stipule que la protection sociale englobe la couverture des dangers de la maladie, la protection des dangers relatifs à l’enfance et permettre aux familles qui n’ont pas de protection de bénéficier de ces indemnités, la protection des dangers relatifs à la vieillesse et la protection des risques de perte d’emploi. Pour Idir Ounguidi, consultant en développement inclusif, expert en droits des personnes en situation de handicap, «c’est une grande faille au niveau de cette loi sur la protection sociale qui, en principe, doit englober l’ensemble des Marocains, quelle que soit leur situation physique, économique et sociale. Et cette défaillance préoccupe également le Comité des droits des personnes handicapées qui, dans son rapport 2017 sur le Maroc, a exprimé ses inquiétudes quant à la situation de cette population». A ce rapport du comité, le Maroc doit donner ses réponses en mai 2023 et devra présenter les améliorations …

