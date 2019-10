Parité homme/femme à l’horizon 2030 : c’est parti pour une campagne nationale !

Le lancement de cette campagne sera marqué par une conférence de presse jeudi 24 octobre à Rabat, indique un communiqué de l’association.

Cette mobilisation se fera à travers plusieurs étapes, notamment la signature d’une charte pour la parité « plaidoyer pour la mise en œuvre d’une parité constitutionnelle effective à l’horizon 2030 », précise le communiqué. La charte a été d’ores et déjà signée par des décideurs, des partis politiques, des syndicats, des chercheurs, des intellectuels et des artistes, ajoute la même source.

Selon le communiqué, l’adhésion à cette charte étant un engagement très fort, les signataires tenant compte de la lettre et de l’esprit de la Constitution s’engagent à ce que la parité soit une priorité qui doit être au cœur d’un nouveau modèle de développement et que soient mises en œuvre toutes les dispositions et les moyens légaux et possibles pour que des actions concrètes enfin le jour.

Il s’agit notamment d’appliquer le principe de parité lors de la présentation des candidatures a toutes les élections et aux postes de responsabilité, d’encourager les femmes a participer a la vie politique et a appuyer leurs candidatures aux niveaux national et territorial, et d’activer la mise en place de tous les mécanismes de régulation, de bonne gouvernance et de développement humain prévus par la Constitution.

Les autres étapes de cette troisième phase seront dévoilées au cours de la conférence de presse, qui sera tenue en présence des signataires de la charte, affirment les organisateurs, précisant que ces actions, qui seront déclinées courant 2019-2020, auront pour objectif de sensibiliser et faire adhérer l’opinion publique à la question de la parité.

A noter que Jossour Forum des Femmes Marocaines est une Organisation Non Gouvernementale fondée en Juillet 1995 et accréditée du Statut Consultatif auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unis. Elle a pour ligne de conduite le renforcement de la participation des femmes marocaines aux sphères publique, économique, sociale, juridique, culturelle et environnementale.

Pour sa part, La Friedrich Ebert Stiftung (FES), est une institution politique, culturelle, privée et d’utilité publique qui souscrit aux idées et aux valeurs fondamentales de la démocratie sociale et du mouvement ouvrier. Présente au Maroc depuis 1984, la FES œuvre aux côtés de ses partenaires pour la promotion et l’enracinement de la démocratie, la consolidation de l’état de droit par la formation et l’éducation civique.