Parcours des soins coordonnés : Un circuit en mal de fluidité

Fatima, on l’appellera ainsi, est suivie, depuis trois années maintenant, par un ORL à l’Hôpital du 20 Août de Casablanca. «J’ai une sinusite et je fais des otites répétitives depuis plusieurs années. Au début, j’allais au centre de santé de mon quartier où le médecin me prescrivait des médicaments à chaque fois que je faisais une otite. Mais, à un moment, comme les récidives étaient fréquentes et rapprochées, le médecin du centre m’a donné une lettre et m’a adressée au service ORL de l’hôpital pour voir un spécialiste. Celui-ci m’a demandé de faire des radios et des analyses avant de prescrire des médicaments. Aujourd’hui, j’ai un traitement que je prends dès le mois d’octobre et je fais des consultations régulières». Cette patiente a suivi le circuit des soins coordonnés même si elle dit «ignorer ce que cela veut dire. Pour moi, le centre de santé m’a adressée à l’hôpital, parce que le médecin ne pouvait rien faire pour ma maladie !». Ce parcours, mis en place, depuis 15 ans maintenant, dans le secteur public est basé sur une coordination des soins et services de santé offerts aux assurés par un médecin traitant, médecin généraliste, médecin de famille placé à l’entrée du système de santé. Nommé Gatekeeper dans les pays anglo-saxons, le médecin de famille ou traitant a pour rôle d’assurer le …

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement