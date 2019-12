Marché, illuminations, spectacles… : la magie de Noël s’invite à Casablanca

Cette année, ce sont de prestigieuses enseignes telles que le « Four Seasons » qui proposent de la pâtisserie fine sous la houlette du chef pâtissier Brian Garner, ou « Anfa Realties », acteur majeur de l’immobilier de luxe au Maroc, mais aussi de jeunes créateurs marocains à l’instar de Rim et Zineb co-fondateur de « Morrocan birds » qui vous feront redécouvrir les bijoux berbères. « Milka », la marque internationale spécialisée dans la confiserie et le chocolat ainsi que « les 3 douceurs, pâtisserie artisanale encadré par le chef Rim Chami, sont également au rendez-vous.

Le Marché de Noël de Casablanca se dote cette année d’un village d’une superficie couverte de 3 500 m², et propose plusieurs espaces thématiques. Les familles trouveront sans aucun doute leur bonheur au niveau de l’espace « Univers cadeaux » qui présente de nombreuses enseignes pour petits et grands, mais aussi au « village des lutins » qui ne manquera pas d’émerveiller les enfants, sans oublier la « Fun Zone » où ils pourront se dépenser autour d’activités ludiques et sportives.

Quant aux fans de shopping, ils ne seront pas déçus en découvrant l’espace « Dressing chic » avec sa multitude d’enseignes et de créateurs tendances.

Et enfin, au carrefour du village de Noël on retrouve l’espace qui saura raviver vos papilles et satisfaire les plus gourmands : « le village gourmet », qui propose des spécialités du monde entier.

Au menu de véritables plats de fêtes de fin d’année comme les huîtres où l’incontournables fondue, mais aussi des pizzas, des tapas, de succulentes paella et une des meilleures enseignes de sushis de Casablanca ainsi que de nombreuses autres cuisines du monde.

Le Marché de Noël de Casablanca s’est également l’occasion d’en prendre plein les yeux et de partager la magie de Noël en famille. Vous pourrez faire un tour en poney sous la neige, vivre l’époustouflant spectacle équestre mené par le passionné Khalil Réda de l’école des arts équestre ou encore profiter du « Show sous les étoiles » pour finir la soirée en beauté.

Tarif Adultes : 100 Dhs / Tarif enfant : 30 Dhs / Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 220 Dhs