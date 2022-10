Les orphelines de Aïcha Ech Chenna…

Dix jours après le décès de Aïcha Ech Chenna, la vie a repris à l’Association Solidarité Féminine sous le regard bienveillant qui émane des photos de sa fondatrice trônant dans le patio. «C’est une période difficile pour nous. Nous nous inscrivons dans la continuité de l’action de feue Aïcha Ech Chenna», dit Hafida El Baz, membre du conseil d’administration de l’association et ex-chargée de mission auprès de Mme Ech Chenna. Et la continuité n’est rien d’autre que le combat pour la cause des femmes, et des mères célibataires en particulier, qui sera toujours portée à bout de bras. Preuve en est le maintien de l’activité du Centre d’écoute et de l’accueil des femmes après le décès de la présidente alors que les deux restaurants, Palmier et Ain Sebâa, ainsi que le centre de remise en forme, ont fermé durant les trois jours de deuil.

Un deuil qui sera difficile à faire, selon les femmes, équipe dirigeante et bénéficiaires de l’ASF, «parce qu’une personne comme Aïcha Ech Chenna ne peut être remplacée et sa présence est ressentie partout dans les coins et les recoins de l’association», ajoute Henya Bounouara, assistante sociale et responsable du Pôle social de l’association de Solidarité Féminine.

Les dirigeantes de l’ASF estiment avoir un héritage moral. Celui de poursuivre le combat de longue haleine que la défunte a mené, depuis 1985, pour aider, soutenir et protéger les mères célibataires. «Nous continuons ce travail dans l’esprit de Aïcha Ech Chenna, soit l’intégrité, l’humilité et l’engagement pour la dignité de ces femmes», précise Hafida El Baz pour qui la relève est assurée, puisque techniquement les structures sont là et le devoir moral également. Un message qui a été transmis, lors d’une cérémonie organisée dans les locaux de Solidarité Féminine conformément au souhait de sa défunte présidente, aux bénéficiaires de l’association pour apaiser leurs inquiétudes.

En effet, les bénéficiaires ont, à l’annonce de sa mort, eu peur et se sont posé beaucoup de questions. «Oui, nous avons eu peur, nous nous sommes posé des questions sur ce que nous allions devenir», indique Meryem, 27 ans, mère d’un enfant d’un an. Même sentiment de désarroi chez Bahija, 20 ans, maman de Ali : «J’avais peur que l’association ne ferme et que nous nous retrouvions encore une fois dehors et que nous devions recommencer à zéro». Ces deux jeunes femmes, comme leurs autres acolytes actuellement en formation à l’association, n’ont pas connu et n’ont pas vu sa fondatrice qui était alitée depuis avril dernier. Pourtant, elles en parlent comme si elles l’avaient côtoyée «c’est Raîida et elle fait beaucoup de choses pour aider les femmes et les protéger. Sa disparition est une perte et on ne l’oubliera jamais».

«Nous avons fait la promesse d’œuvrer pour la continuité»

Difficile donc, encore une fois, pour ces femmes, responsables et bénéficiaires de Solidarité Féminine de faire leur deuil. «Il nous faudra du temps et actuellement nous sommes sur terrain comme toujours et nous porterons le flambeau et la cause des femmes comme nous en avons fait la promesse à Aïcha», promet Mme El Baz. Le sentiment de la présence de feue Ech Chenna est là et toute chose est faite comme elle aurait agi elle-même.

La vie continue donc dans ce havre d’assurance et de protection qu’est Solidarité Féminine. «La continuité est garantie et la stratégie est claire et le modèle économique de l’association est bien structuré», précise Loubna Chichaoui, responsable du Pôle administratif et des activités génératrices de revenus.

Solidarité Féminine est une entreprise sociale et le modèle économique actuel est développé à partir de l’idée fondatrice. L’association était organisée comme une coopérative où les femmes préparaient et vendaient des repas dont les revenus étaient redistribués à ces mêmes femmes après en avoir déduit les charges. Depuis 1985, la coopérative a été structurée et dispose aujourd’hui d’un conseil d’administration, d’organes de contrôle et de gestion pour organiser ces activités génératrices de revenus, notamment dans les deux restaurants et le centre de remise en forme. Ces activités génèrent….

