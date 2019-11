La Fondation Lydec réitère son engagement en faveur de l’éducation des jeunes

Dans le cadre de son programme « Imtiaz », la Fondation Lydec agit afin d’améliorer les conditions de réussite scolaire des jeunes du Grand Casablanca et les accompagner dans leur parcours d’apprentissage et de découverte du milieu professionnel.

Le lancement de cette 2ème édition a eu lieu, jeudi 31 octobre 2019 et a réuni environ 70 participants dont des représentants de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Casablanca-Settat, de la Fondation Marocaine de l’Etudiant (FME) et de la Fondation Lydec ainsi que les élèves bénéficiaires du programme « Imitiaz ».

L’objectif est d’apporter un appui au parcours de jeunes élèves brillants du Grand Casablanca, ayant obtenu d’excellents résultats scolaires au collège et en première année de lycée (tronc commun), afin de leur permettre de réussir leurs études secondaires et de décrocher le baccalauréat dans les meilleures conditions.

Ces élèves seront donc pris en main tout le long de leur parcours, coachés par un employé de la Lydec désigné pour les orienter et leur prodiguer de précieux conseils au besoin.