Habous : Senteurs et couleurs de l’artisanat et du traditionnel

Air frais, matinée ensoleillée, parfumée d’odeurs de thé à la menthe, de pain grillé et de miel sur la terrasse du célèbre café Impérial du vieux quartier des Habous. Les ruelles sont encore peu animées en cette matinée dominicale si ce n’est quelques résidents du quartier revenant, panier à la main, du marché. Les commerçants arrivent, peu à peu, pour ouvrir leurs boutiques de vêtements traditionnels, de babouches ou de vaisselles. Les bazaristes sont, quant à eux, un peu plus matinaux : les échoppes ouvrent vers neuf heures du matin et les jeunes vendeurs sont déjà, sous l’œil vigilant de leurs patrons, à l’affût de touristes. «Ici, le quartier ne s’anime réellement que vers 11 heures du matin, mais les bazars commencent un peu plus tôt, car les guides sont plus matinaux et organisent des visites tôt dans la matinée, surtout pendant l’été pour éviter les chaleurs de la journée», indique Haj Brahim, qui tient, depuis un peu plus de trente ans, un commerce de djellabas et tissus pour djellabas. Comme les autres commerçants du quartier, Belaid reconnaît «une petite reprise des affaires depuis Aid El Fitr et il y a même eu un pic durant l’été grâce au retour des MRE. Ce qui a permis aux commerces de se refaire une petite santé après la crise sanitaire. Période qui a été très dure, puisque nous avons fermé pendant plusieurs semaines et certains d’entre nous n’ont jamais pu rouvrir après le confinement». Les pertes ont été importantes. Belaid ne donnera cependant pas d’estimation chiffrée, mais précisera que «les stocks de tissus et de djellabas finies ne sont pas encore écoulés. Nous avons légèrement relevé nos prix pendant l’été, mais nous avons réalisé de petites ventes comparées aux années antérieures. Et, pratique qui n’était que très rare, nous avons même consenti des facilités de paiement à nos clients habituels qui eux aussi sont sous pression». Pour ce commerçant, et ses voisins, les deux dernières années ont été difficiles pour ce quartier qui, avant la crise, avait déjà connu un essoufflement de son activité.

En effet, expose Hajja Fatima, brodeuse et gérante d’une boutique de linge de maison, «nous avons constaté un changement au niveau de la demande. Si, depuis longtemps, la demande provenait d’une clientèle avertie et connaisseuse de nos produits et exigeante au niveau de la qualité aujourd’hui, les clientes ne demandent que rarement des broderies faites à la main, elles n’exigent pas non plus des tissus fins comme «lharir douda» (la soie naturelle) ou bien encore “JIM horr” (JIM authentique, un tissu de fabrication italienne très prisé au Maroc). Elles penchent plutôt vers les imitations de ces tissus et la broderie à la machine. Et, actuellement, nous souffrons de la vive concurrence des petits ateliers qui produisent nappes, draps et autres linges de maison faits à la machine sur des tissus importés de Chine ou de Turquie. Et leurs prix peuvent être 10 fois moins chers que ce que nous proposons !». Pour faire face à cette offre, Hajja Fatima et ses consœurs ont ouvert leurs rayons à des produits faits à la machine, mais le cœur de leur business demeure composé des broderies faites de façon traditionnelle à Fès, Meknès, El Jadida ou encore Azemmour. Des pièces qui ont nécessité chacune en moyenne six mois de travail et confectionnées, indique cette brodeuse, avec du fil de qualité de France et d’Écosse et des tissus nobles importés également.

Plateaux et théières en difficultés

Des matières premières de qualité qui justifient les prix de vente. Ainsi, un service de table (nappe et douze napperons) brodé coûtera entre 8 000 dirhams pour «Tarz Ghourza» fait main et 6 500 dirhams pour le «Tarz Rbati» fait également à la main. Pour des mêmes motifs….

