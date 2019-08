Fusillade au Texas: De nombreux morts et blessés

Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres blessées dans une fusillade samedi dans un centre commercial à El Paso, une ville du Texas aux Etats-Unis, selon la police.

Des tirs nourris ont été signalés en fin de matinée dans le centre commercial de cette ville de 680.000 habitants, alors qu’un appel à l’évacuation des lieux a été lancé.

Trois suspects ont été arrêtés, a précisé le maire de la ville, ecrit l’AFP.

La fusillade a commencé en fin de matinée près d’un supermarché Walmart.

Une femme, qui venait faire ses courses, a expliqué sur Fox News avoir entendu « comme des feux d’artifices » alors qu’elle cherchait une place de parking.

« Je me suis dirigée vers la sortie », a poursuivi cette témoin prénommée Vanessa. « J’ai vu un homme avec un T-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m’a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J’en ai vu trois ou quatre tomber par terre », a-t-elle poursuivi.

Un autre témoin a raconté avoir aidé des blessés sur le parking. « Malheureusement, on a perdu un gentleman », a-t-il dit à Fox.

(Avec agences)