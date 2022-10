Dans les coulisses du Rallye du Maroc

Six jours intenses dans un écosystème hors du commun. Les meilleurs pilotes de la discipline à l’échelle mondiale au rendez-vous. Près de 1 000 participants dont 340 concurrents dans la course toutes catégories confondues. Une organisation lourde avec de véritables retombées économiques sur le pays d’accueil.

Les grandes contrées sahariennes des provinces du Sud du Royaume sont désormais inscrites dans l’histoire du Rallye du Maroc. Les habitués de la course comme les nouveaux venus ont découvert, tout au long de la 22e édition qui s’est déroulée du 1er au 6 octobre, de nouvelles pistes entre océan, dunes et désert du Sahara marocain. Un véritable dépaysement et une belle opportunité d’évasion pour tous.

Tout a commencé le samedi 1er octobre après-midi par la spéciale de qualification sur des pistes escarpées au Sud d’Agadir. Une étape pour définir les premiers au classement de qualification qui choisiront leur ordre de départ. C’est aussi pour certains une course qui a permis de mettre le pied à l’étrier et d’effectuer une reprise après plusieurs mois d’abstinence à s’adonner à leur sport favori.

Sur les traces du Dakar

Le lendemain, la caravane du Rallye s’ébranle très tôt. La première étape de la course est d’une longueur de 300 km pour relier Agadir à Tan Tan. Une entrée en matière pas facile. «Les concurrents vont d’emblée se confronter à de très belles pistes qui montent et qui descendent à travers des collines, à une portion de plage à avaler à fond, à du sable et déjà à de la navigation», explique la veille de l’épreuve David Castéra, directeur du Rallye du Maroc. Pour lui, cette étape rappelle beaucoup de souvenirs. Ce parcours était une étape historique du Dakar à l’époque où il était dans la course. C’est ainsi revenir sur les traces de l’ultime édition africaine du Dakar à travers le circuit de cette 22e édition du Rallye du Maroc.

