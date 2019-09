CIMR : Voici les dates d’activation de la carte « Rahati »

La CIMR vient d’annoncer à ses allocataires, que l’activation de leur carte Rahati doit se faire entre le 1er et le 15 des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre (pour l’activation trimestrielle) et entre le 1er et le 15 du mois de janvier (pour l’activation annuelle).

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité des services offerts par la Caisse à ses allocataires et afin d’assurer la régularité de paiement des pensions de retraite, indique la CIMR dans un communiqué.

(Avec MAP)