Chefchaouen : 65 hectares de forêt ravagés par le feu

Quelque 65 hectares ont été ravagés par un incendie qui s’est déclaré jeudi dernier dans la forêt de Achacha-Tassift, relevant de la province de Chefchaouen, a indiqué le directeur régional des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdelaziz Hajjaji.

Les éléments de la délégation régionale du HCEFLCD et de la Protection civile, des Forces auxiliaires, des Forces armées royales et des autorités locales conjuguent leurs efforts afin de maîtriser le feu, a précisé M. Hajjaji dans une déclaration à la Map, faisant savoir qu’ils ont été appuyés par deux avions « Canadair » les deux premiers jours et trois avions du même type durant la troisième journée.

Tous les moyens aériens et terrestres sont mobilisés pour venir à bout des flammes, a-t-il ajouté, notant toutefois que la difficulté des reliefs de la région complique l’accès des engins et des camions de pompiers à la zone d’incendie pour circonscrire le feu.

Le responsable a également ajouté que la brume empêche le déploiement des avions tôt le matin, précisant que le bilan du feu, qui s’est déclaré dans cette forêt située dans le parc de Talassemtane, est provisoire.

(Avec MAP)