Casablanca: Les hammams de la Mosquée Hassan II ouvrent leurs portes au public

Les hammams de la Mosquée Hassan II ont officiellement ouvert, mercredi, leurs portes au public, avec une offre associant à la fois des bains maures et des « bains de santé » modernes équipés d’animations aquatiques et puisant leurs eaux directement dans l’océan atlantique.

Le hammam traditionnel des femmes et celui des hommes sont situés au-dessous de l’esplanade de la Mosquée et occupent une superficie de 3.000 m² chacun. Chaque hammam est composé d’un hall d’accueil comprenant une tisanerie, des vestiaires et un bain maure constitué de trois salles (tiède, chaude et très chaude).

Il comprend également un espace de services à la demande composé d’une salle de gommage et de savonnage, tandis que le « bain de santé » comprend un grand bassin multifonction de 300 m3 d’eau de mer chauffée, d’une profondeur de 1.20 mètre.

L’entrée de gamme a été fixée à 50 dirhams pour les hammams traditionnels. Le prix peut grimper jusqu’à 450 dirhams, en fonction des prestations supplémentaires demandées.

L’accès simple au « bain de santé » est au prix de 150 dirhams. Pour ce tarif, le client dispose d’un accès au bassin d’eau de mer chauffée et à l’utilisation du parcours aquatique.