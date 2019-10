Aéroport Mohammed V : Mise en échec d’une tentative d’exportation illégale de 26 faucons vivants

Transportés sans autorisation par un ressortissant étranger, les rapaces étaient dissimulés à l’intérieur de caisses en bois aménagées à cet effet, précise la même source dans un communiqué.

La prise a été remise à la Direction régionale des Eaux et forêts et récupérée par des éléments du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.

(Avec MAP)