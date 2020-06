Comment la procédure des exportations des médicaments a été assouplie

Depuis la mise en place de l’Autorisation spécifique pour l’exportation des médicaments (ASEM) par le ministère de la santé (voir encadré), les exportations pharmaceutiques ont drastiquement chuté. Le Maroc n’étant bien sûr pas le seul pays à avoir pris cette décision depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Il n’en reste pas moins qu’elle a été décriée par les opérateurs, «pour avoir été mise en place sans concertation préalable avec les industriels». Selon eux, elle aurait entraîné une baisse de 30,5% des exportations, de janvier à avril 2020. Cela correspond à 132 millions de dirhams d’après les chiffres de l’Office des changes. Parallèlement, l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique (AMIP) estime à environ 120 millions de dirhams les pertes occasionnées par cette baisse au cours du mois de mai. En 2019, les exportations des médicaments avaient connu une augmentation infime de 2% comparé à 2018, où le chiffre d’affaires global des exportations a atteint 1 245 millions de dirhams. Par rapport à 2017, cela représente une croissance de 7%.

Maintenue, l’ASEM est abrogée de fait