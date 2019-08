Souad Benbachir, CFG Bank : «Miser sur le digital, c’est le sens de l’histoire»

La digitalisation de la dotation touristique est la dernière innovation de CFG Bank. Nous avons profité de l’occasion pour en savoir davantage sur les dernières réalisations de la banque, la place du digital dans son business model ainsi que les dernières offres de cette année.

Souad Benbachir, administrateur-directeur général de la banque, répond à nos questions.

CFG Bank compte doubler de taille entre 2018 et 2020. Quelques chiffres sur cette évolution ?

Nous réalisons à fin juin une croissance de 32% sur notre PNB, 25% sur les dépôts à vue et 20% sur le nombre de clients et les crédits. Les activités de marché se portent bien également. Nous sommes de ce fait parfaitement en ligne avec notre budget pour le premier semestre 2019 et bien partis pour réaliser un doublement de taille en 2020. Miser exclusivement sur le digital n’exclut-il pas une cible peu/pas ‘‘connectée’’. Miser sur le digital, c’est le sens de l’histoire.

La digitalisation a bouleversé notre secteur partout dans le monde. Au Maroc, nous savons que 18 millions de personnes (soit 2/3 des Marocains) possèdent un smartphone et sont donc désormais connectées. Ceci étant dit, notre offre n’est pas exclusivement digitale. Notre offre repose sur un modèle multicanal où 16 agences ouvertes de 8h15 à 19h, 70 GAB de dernière génération permettant dépôt de chèques et d’espèces et un centre de relation téléphonique performant complètent notre offre digitale. Le client peut ainsi choisir le canal qui lui convient le mieux à tout moment.

Vous avez récemment lancé la dotation touristique totalement digitalisée, qu’englobe cette offre ?

Les clients CFG Bank, sans jamais se déplacer en agence, peuvent commander leur dotation touristique, celle de leur conjoint et même celle de leurs enfants, directement sur mobile, en toute sécurité, et à tout moment, même une fois à l’étranger. Pour cela, ils doivent simplement scanner leur passeport ou celui des membres de leur famille sur l’application mobile, et réserver le montant de dotation qu’ils souhaitent. La novation importante consiste dans le fait que ce process est totalement digital et que les clients n’ont à aucun moment à passer en agence pour présenter leur passeport ou celui des membres de leur famille.

Ils n’ont plus qu’à consommer le montant réservé à travers leur carte bancaire, en une ou plusieurs fois, lors de leurs voyages. Mais il est à noter que notre offre voyage inclut d’autres innovations, notamment la possibilité de dépanner nos clients en cas de perte de carte à l’étranger au travers d’un service de dépannage cash en 24h ouvrés ou de livraison d’une nouvelle carte en 48h ouvrés.

Quelles autres innovations par CFG Bank ?

Nous avons formalisé au cours du premier semestre ce que nous appelons «la télé banque» ou banque par téléphone. Nos clients appellent un centre téléphonique et sont traités par des banquiers comme s’ils étaient en agence. Ce centre est ainsi l’équivalent d’une agence et non d’un call center. Et surtout ce service est opérationnel en été sur des plages horaires élargies, soit tous les jours, y compris le week-end de 8h15 à 21h.