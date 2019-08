Errachidia : 52 projets touristiques en cours de réalisation

52 projets touristiques d’une capacité totale de 884 chambres et 1.768 lits sont en cours de réalisation au niveau de la province d’Errachidia.

Selon des données de la Délégation du tourisme à Errachidia, ces projets (hôtels, résidences, auberge, gite, campings) mobilisent un investissement global de l’ordre de 152.500.000 DH et devraient créer 338 emplois.

Pour rappel, 6 projets (Hôtels et Gites), d’une capacité de 80 chambres et 160 lits et d’un coût d’investissement de 15.328.000 DH, ont été mis service dans le province au cours de l’année 2018.

La province d’Errachidia comptait à fin 2018 un total de 123 établissements d’hébergement touristiques répartis notamment entre 31 hôtels, 39 gites, 37 auberges, 7 maisons d’hôtes, 5 campings et 1 résidence. Ces établissements touristiques offrent une capacité de 4.896 lits.

Un total de 61.487 arrivées de touristes ont été enregistrées dans les hôtels classés de la province d’Errachidia durant les cinq premiers mois de l’année 2019, contre 45.029 au cours de la même période de l’année dernière, soit une hausse de 37%.

Selon des données de la Délégation du tourisme à Errachidia, le nombre des touristes non-résidents a affiché une croissance de 45%, passant de 33.583 entre janvier et mai 2018 à 48.588 durant la même période de l’année en cours.

Le Japon est le premier marché émetteur pour la destination Errachidia avec 8.120 touristes à fin mai 2019, contre 5.587 en 2018, soit une croissance de 45%, suivi de l’Espagne avec 7.081 touristes, contre 4.460 une année auparavant (+59%), et de la France au troisième rang.

